Çin’in ticaret fazlası Ocak‘ta yıllık yüzde 112.5 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Çin’in Ocak ayındaki ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayındaki 18.4 milyar dolardan, beklenti olan 33.5 milyar doların da üzerinde, yüzde 112.5 artışla 39.1 milyar dolara tırmandı.

Resmi verilere göre, Ocak ayın Çin’in ihracatı yüzde 9.1 yükselirken, ithalatı yüzde 1.5 düştü. Beklenti ihracatın yüzde 3.3 ve ithaların yüzde 10.2 düşmesiydi.

Ocak ayında Çin’in ABD ile olan ticaret fazlası, Aralık ayındaki 29.8 milyar dolardan 27.3 milyar dolara gerilerken, yetkililer yeni ay yılı tatili sebebiyle verilerde sapma olabileceğini duyurdu.