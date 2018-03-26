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Çin’in kurduğu Asya Bankasından ilk kredi Hindistan’a

İstanbul, 26 Mart () - Çin merkezli Asya Altyapı Yatırımları Bankası ilk kredisini Hindistan’a verdi. Hindistan, toplam bir milyar dolardan daha fazla borç alarak söz konusu bankadan ilk yararlanan ülke olurken, tutarın banka tarafından yardım...

Çin’in kurduğu Asya Bankasından ilk kredi Hindistan’a

İstanbul, 26 Mart () - Çin merkezli Asya Altyapı Yatırımları Bankası ilk kredisini Hindistan’a verdi.
Hindistan, toplam bir milyar dolardan daha fazla borç alarak söz konusu bankadan ilk yararlanan ülke olurken, tutarın banka tarafından yardım olarak sağlanmış toplam miktarın dörtte biri kadar olduğu belirtildi. Ayrıca toplam 1.18 milyarlık bir finansman kredisinin bu yıl içinde onaylanmasının beklendiği vurgulandı.

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