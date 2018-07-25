Çin’in kripto para projeleri sıralamasında EOS birinci oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Temmuz () – Çin’de yayınlanan kripto para birimi projeleri sıralamasında EOS ilk sırada yer aldı.

Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Endüstriyel Kalkınma Enformasyon Merkezi'nin yayınladığı listede, 31 kripto para birimi bulunurken, bu ayki sıralamada EOS ilk sırada yer aldı ve EOS’u ikinci sırada Ethereum ve üçüncü sırada ise Nebulas izledi.

Bakanlık’ın yönettiği China Electronics Haber Ajansı’nda (Cena) yer alan habere göre, yayınlanan sıralama, “temel teknoloji, uygulama ve yenilikler olmak üzere halka açık zincirin kapsamlı bir şekilde sorgulanması ve değerlendirmesine” dayalı olarak gerçekleştirildi. Cena'nın haberinde şöyle denildi:

“Temel teknoloji yönü işlevlerin, performansın, güvenliğin ve merkezsizleşmenin değerlendirmesi dâhil olmak üzere güncel halka açık zincirin teknik düzeyini belirliyor. EOS bu açıdan listede birinci sırada yer aldı.

“Sıralamanın uygulama yönü düğüm yayılımı, cüzdan uygulamaları, geliştirme desteği ve uygulama yerleştirmeleri dâhil olmak üzere zincirin pratik uygulamaları hangi kapsamda desteklediğini değerlendirdi ve bu açıdan Etheruem en iyi proje seçildi.

“Yenilikler kapsamında ise kodların güncellenmesi, katılımcı sayısı ve kod etkisi dâhil olmak üzere bir zincirin yenililk ve geliştirmelere hangi düzeyde açık olduğunu inceledi ve Bitcoin küresel etki ve yüksek yenilik eylemleri bakımından birinci oldu.”