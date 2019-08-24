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Çin’in ek gümrük vergisi açıklaması ile petrol fiyatları düştü
Çin Gümrük Vergisi Komisyonu’nun, toplam 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5.0 ve yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurmasının ardından petrol fiyatları düştü. Gelişmeler etkisiyle, Ekim ayı...
EKONOMİ 23.08.2019, 14:20
Çin Gümrük Vergisi Komisyonu’nun, toplam 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5.0 ve yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurmasının ardından petrol fiyatları düştü.
Gelişmeler etkisiyle, Ekim ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.45 düşüşle 58.38 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.18 düşüşle 53.5 dolardan işlem görüyor.
Çin’den gelen açıklamada, ABD’den satın alınan ham petrol için yüzde 10 ek gümrük vergisinin 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı, ABD üretimi olan otomobillere uygulanan yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin 15 Aralık’tan sonra devam edeceği ve otomobil parçalarına yüzde 5.0 ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.
Gelişmeler etkisiyle, Ekim ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.45 düşüşle 58.38 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.18 düşüşle 53.5 dolardan işlem görüyor.
Çin’den gelen açıklamada, ABD’den satın alınan ham petrol için yüzde 10 ek gümrük vergisinin 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı, ABD üretimi olan otomobillere uygulanan yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin 15 Aralık’tan sonra devam edeceği ve otomobil parçalarına yüzde 5.0 ek gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.
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