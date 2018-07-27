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Çin’in dış yatırımları 2017’de 185.4 milyar dolara yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Temmuz () – Çin’in dış yatırımları resmi mikro verilerin gösterdiğinin aksine düşmedi ve 2017’de 185.4 milyar dolara yükseldi. Yatırım Bankası Natixis Çin’in yurtdışı şirketlerinin yaptığı alımların...

Çin’in dış yatırımları 2017’de 185.4 milyar dolara yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Temmuz () – Çin’in dış yatırımları resmi mikro verilerin gösterdiğinin aksine düşmedi ve 2017’de 185.4 milyar dolara yükseldi.
Yatırım Bankası Natixis Çin’in yurtdışı şirketlerinin yaptığı alımların resmi verilere dahil olmadığına dikkat çektiği banka notunda sanılanın aksine Çin’in yurtdışı yatırımlarının 2017’de de devam ettiğini söyledi.
Yatırım bankası Natixis’in Amerikan Enterprise Institute verilerini temel alarak yayınladığı verilere göre 2016 yılında yurtdışı yatırımları 170.2 milyar dolar olan Çin’in ülke dışı yatırımları 2017’de 185.4 milyar dolara yükseldi.
Bankanın geçen hafta yayınladığı bir notta Natixis Asya Pasifik Şef Ekonomisti Alicia Garcia Herrero ve Uzman Ekonomist Jianwei Xu, sanılanın aksine Çin’in 2017 yatırımlarının düşmediğini vurgulayıp şunları söyledi:
“Satınalma ve birleşmelerde mikro verilere bakıldığında Çin’in 2017 yurtdışı satınalmalarında keskin bir düşüş falan yok, olsa olsa yükseliş var.
“Verilerdeki bu yanılsama en iyi şu şekilde açıklanabilir: Çin’in yurtdışındaki şirketlerinin yurtdışı alımları resmi verilerde ve hatta bazı özel satınalma ve birleşme verilerinde yer almıyor.
“Çin’in yurtdışı yatırımları, ABD’li düşünce kuruluşu American Enterprise Institute verilerini temel alarak topladığımız verilere göre 2016’daki 170.2 milyar dolar düzeyinden, 2017’de 185.4 milyar dolara yükseldi.
“Pekin’den yapılan resmi açıklama ise Çin’in dış yatırımlarının 2016’da 170.11 milyar dolar olduğunu ve 2017’de 120.8 milyar dolara gerilediğini gösteriyor.”

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