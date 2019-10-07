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Çin’in altın rezervleri altı yılın zirvesinde
Çin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Banka'nın altın rezervlerinin 62.64 milyon tona ulaşarak altı yılın en yüksek düzeyine ulaştığını duyurdu. Çin Merkez Bankası’nın altın rezervleri üst üst üste onuncu ayda da büyüyerek,...
EKONOMİ 07.10.2019, 15:50
Çin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Banka'nın altın rezervlerinin 62.64 milyon tona ulaşarak altı yılın en yüksek düzeyine ulaştığını duyurdu.
Çin Merkez Bankası’nın altın rezervleri üst üst üste onuncu ayda da büyüyerek, 5.9 ton arttı ve 94 milyar dolar değerine ulaştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.3 artışla 12 bin 149 kilogram altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 7 bin 487 kilogram altın ithalatı yapılmıştı. Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 23 bin 322 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 934 kilogram olmuştu.
Çin Merkez Bankası’nın altın rezervleri üst üst üste onuncu ayda da büyüyerek, 5.9 ton arttı ve 94 milyar dolar değerine ulaştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.3 artışla 12 bin 149 kilogram altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 7 bin 487 kilogram altın ithalatı yapılmıştı. Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 23 bin 322 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 934 kilogram olmuştu.
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