“Çin’in Airbus siber saldırıları ile ilgisi yok”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çinli siber korsanların Airbus’a düzenlenen siber saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.

Geng, Airbus siber saldırısı ile ilgili raporun herhangi bir kanıt sunmadığını ve “Çin’i karalamayı” amaçladığını söyledi.