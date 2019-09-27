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“Çin’in Airbus siber saldırıları ile ilgisi yok”
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çinli siber korsanların Airbus’a düzenlenen siber saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını yalanladı. Geng, Airbus siber saldırısı ile ilgili raporun herhangi bir kanıt sunmadığını ve...
EKONOMİ 27.09.2019, 14:20
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çinli siber korsanların Airbus’a düzenlenen siber saldırıdan sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.
Geng, Airbus siber saldırısı ile ilgili raporun herhangi bir kanıt sunmadığını ve “Çin’i karalamayı” amaçladığını söyledi.
Geng, Airbus siber saldırısı ile ilgili raporun herhangi bir kanıt sunmadığını ve “Çin’i karalamayı” amaçladığını söyledi.
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