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Çin’den ABD’ye: Ticaret konusunda tehdit ve göz korkutmalar asla işe yaramayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () – Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan tüm ithalata (505 milyar dolar) ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından, “Ticaret konusunda tehditler ve göz...

Çin’den ABD’ye: Ticaret konusunda tehdit ve göz korkutmalar asla işe yaramayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () – Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan tüm ithalata (505 milyar dolar) ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından, “Ticaret konusunda tehditler ve göz korkutmalar asla işe yaramayacak” uyarısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, konuya ilişkin açıklamasında Çin’in ihracatını desteklemek için para birimini devalüe etmeye gerek olmadığını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin geçen hafta ABD’nin Çin’in para birimi yuandaki zayıflığı da izlediğini ve manipüle edilip edilmediğini değerlendireceklerini söylemişti.
Haftasonu Arjantin’de G20 zirvesine katılan Mnuchin, Çin ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Çin’le ticarete ilişkin anlaşmazlık konusunda bir ilerleme yok.
“Savaşmaktansa konuşmak her zaman daha iyidir.
“Arjantin’deki G20 zirvesinde Çin’le ciddi bir müzakere yapılmadı. Ama ne zaman oturup anlamı değişiklikler üzerinde konuşmak isterlerse ben ve ekibim hazırız."

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