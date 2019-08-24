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Çin’den 75 milyar dolarlık ABD ürününe ek gümrük vergisi
Çin Gümrük Vergisi Komisyonu, toplam 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5.0 ve yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurdu. ABD’den satın alnın ham petrol için yüzde 10 ek gümrük vergisinin 1 Eylül...
EKONOMİ 23.08.2019, 14:18
Çin Gümrük Vergisi Komisyonu, toplam 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5.0 ve yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurdu.
ABD’den satın alnın ham petrol için yüzde 10 ek gümrük vergisinin 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı, ABD üretimi olan otomobillere uygulanan yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin 15 Aralık’tan sonra devam edeceği ve otomobil parçalarına yüzde 5.0 ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı.
Çin’in ek gümrük vergisi hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı tehtidi ardından geldi.
Daha önce kimi Beyaz Saray çalışanları, ulusal güvenlik konularına işaret ederek, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşması imzalamasının “zor ve beklenmedik” bir gelişme olacağını söylemişlerdi.
Çin’in ek gümrük vergisi kararının yorumlayan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Peter Navarro, “Çin’in bu hamlesi, Çin’in ABD’nin gözündeki algısını kötü yönde etkiliyor” dedi.
Navarro ülke ekonomisinin ek gümrük vergilerine rağmen “iyi yolda” olduğunu ve Çin’in ek gümrük vergilerinin görece olarak düşük bir düzeyde olduğunu söyledi.
ABD’den satın alnın ham petrol için yüzde 10 ek gümrük vergisinin 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe alınacağı, ABD üretimi olan otomobillere uygulanan yüzde 25’lik ek gümrük vergisinin 15 Aralık’tan sonra devam edeceği ve otomobil parçalarına yüzde 5.0 ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı.
Çin’in ek gümrük vergisi hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı tehtidi ardından geldi.
Daha önce kimi Beyaz Saray çalışanları, ulusal güvenlik konularına işaret ederek, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşması imzalamasının “zor ve beklenmedik” bir gelişme olacağını söylemişlerdi.
Çin’in ek gümrük vergisi kararının yorumlayan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Peter Navarro, “Çin’in bu hamlesi, Çin’in ABD’nin gözündeki algısını kötü yönde etkiliyor” dedi.
Navarro ülke ekonomisinin ek gümrük vergilerine rağmen “iyi yolda” olduğunu ve Çin’in ek gümrük vergilerinin görece olarak düşük bir düzeyde olduğunu söyledi.
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