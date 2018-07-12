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Çin’de yüzlerce kişi kirpto para birimi bahislerinden tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Temmuz () – Çin’in Guangdong bölgesinde polis, Bitcoin dâhil olmak üzere yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde illegal kripto para birimi bahisi platformlarına dâhil olan yüzlerce kişiyi tutukladı. Dünya Kupası...

Çin’de yüzlerce kişi kirpto para birimi bahislerinden tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Temmuz () – Çin’in Guangdong bölgesinde polis, Bitcoin dâhil olmak üzere yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde illegal kripto para birimi bahisi platformlarına dâhil olan yüzlerce kişiyi tutukladı.
Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında Guangdon polisi, 21 güvenlik otoritesiyle gerçekleştirdiği operasyonda, kripto para birimleri bahisine dâhil olduklarından şüphelenilen 540 kişiyi tutukladı. Guangdong Bölge Güvenlik Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ismi verilmeyen çevirimiçi bir bahis oynama sitesine düzenlenen operasyonda yaklaşık 1.5 milyar dolar kripto para birimi bahisi oynandığı ve platformun Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemlerini kabul ettiği duyuruldu.
Otoriteler ayrıca faaliyete başladığından beri bahis platformumunun piramit dolandırıcılığı yoluyla toplamda 330 üyesi olduğunu ve platformun kurucuları olduğundan şüphenelilen altı kişinin tutuklandığının da altını çizdi.
Çin yasası altında kripto para birimleri de dahil olmak üzere bahis oyunları yasal olarak kabul edilmiyor ve söz konusu eylemlerin platformları da suç aktivitelerini teşvik ettiğinden yasal olarak faaliyette bulunamıyor.

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