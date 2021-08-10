Çin’de lityum iyon pil üretimi 37 milyar doları aştı

Resmi verilere göre, Çin’in lityum iyon pil üretimi, 2021’in ilk yarısında, ülke karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve karbon nötrlüğü elde etme çalışmalarının bir sonucu olarak yıllık yüzde 60’ın üzerinde arttı.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın verilerine göre, bu dönemde üretim 110 GWh’i aştı ve sektörün toplam üretim değeri 240 milyar yuan'ı (yaklaşık 37,1 milyar dolar) aştı.

Gümrük verilerine göre, ülkenin lityum iyon pil ihracatı ilk yarıda yıllık yaklaşık yüzde 70 artışla 74,3 milyar yuan’a yükseldi.

Ürün kalitesi ve teknolojisi, akü güvenliğinin artan ilgi görmesi ve sıcaklık ölçümü, ısı yalıtımı ve su soğutma gibi koruyucu önlemlerin daha hızlı uygulanmasıyla sektörde sürekli gelişme kaydetti.

Çin’in fotovoltaik enerji üretiminin gelişimi , enerji depolamalı lityum pillerin üretimini de artırdı. Bakanlık, Ocak-Haziran 2021 döneminde, enerji depolamalı lityum iyon pillerin üretiminin yıllık yüzde 260 artışla 15 GWh’a yükseldiğini söyledi.