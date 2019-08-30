Çin zam sonrası Tesla araçlarını vergiden muaf tutacak

Çin Sanayi ve Teknoloji Baknalığı, Tesla'nın fiyat artışını duyurmasının ardından yaptığı açıklamayla, bu şirkete ait 16 model otomobilin yeni araç vergisinden muaf tutulacağını duyurdu.

Elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, daha önce, Çin’deki araçlarından Model X ve Model 3'ün fiyatlarını, 10 bin yuan ile 19 bin 900 yuan arasında artırdığını açıkladı.

Buna göre şirket, Model X’in fiyatını yüzde 2.4 artışla 790 bin yuan’dan 809 yuana, 429 bin 900 yuan olan Model 3’ün fiyatını da yüzde 2.3 artışla 439 bin 900 yuana yükseltti.

Çin Sanayi ve Teknoloji Baknalığı açıklamasının ardından, ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde Tesla hisseleri yüzde 3.72 yükseldi.