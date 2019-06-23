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Çin Xi'nin G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı

İstanbul, 23 Haziran () - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 27-29 Haziran'da Tokyo'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı. Açıklamada, Xi'nin Zirve'ye Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin...

Çin Xi'nin G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı

İstanbul, 23 Haziran () - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 27-29 Haziran'da Tokyo'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı.
Açıklamada, Xi'nin Zirve'ye Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin tdavet ettiği belirtildi.
Güney Kore Devlet Başkanılğı Ofisi'nden (Blue House) daha önce yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Xi zirve sırasında bir görüşme yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump da daha önce, Xi ile "özel görüşme" yapacaklarını açıklamıştı.

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