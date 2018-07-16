Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Çin / Xi Jinping: Kritik teknolojilerde atılım yapmalıyız

İstanbul, 16 Temmuz () - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kritik çekirdek teknolojilerin, ekonominin kaliteli gelişmesini ilerletmek ve ulusal güvenlik için büyük önem taşıdığını vurguladı ve bu alanda inovasyon gücünün artırılmasında...

Çin / Xi Jinping: Kritik teknolojilerde atılım yapmalıyız

İstanbul, 16 Temmuz () - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kritik çekirdek teknolojilerin, ekonominin kaliteli gelişmesini ilerletmek ve ulusal güvenlik için büyük önem taşıdığını vurguladı ve bu alanda inovasyon gücünün artırılmasında "atılım yapılması" çağrısı yaptı.
Beijing'de, Xi Jinping'in başkanlığını yaptığı Çin Komünist Partisi Merkez Maliye ve Ekonomi Komitesi ikinci toplantısında, son yıllarda ülkenin bilim ve teknolojide önemli ilerlemeler kaydettiği belirtilerek, bilimsel inovasyon kapasitesinin büyük ölçüde artırıldığı, buna karşın, kritik çekirdek teknolojilerde dünyanın en ileri düzeylerinden geride kalındığı vurgulandı.
Ülkenin kalkınması için inovasyon kapasitesini artırmanın ve temel araştırmalara ağırlık vermenin önemine dikkat çekilen toplantıda, özgün nitelikte bir atılım gerçekleştirilmesinin öncelikli bir görev olduğu belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325