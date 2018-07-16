Çin / Xi Jinping: Kritik teknolojilerde atılım yapmalıyız

İstanbul, 16 Temmuz () - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kritik çekirdek teknolojilerin, ekonominin kaliteli gelişmesini ilerletmek ve ulusal güvenlik için büyük önem taşıdığını vurguladı ve bu alanda inovasyon gücünün artırılmasında "atılım yapılması" çağrısı yaptı.

Beijing'de, Xi Jinping'in başkanlığını yaptığı Çin Komünist Partisi Merkez Maliye ve Ekonomi Komitesi ikinci toplantısında, son yıllarda ülkenin bilim ve teknolojide önemli ilerlemeler kaydettiği belirtilerek, bilimsel inovasyon kapasitesinin büyük ölçüde artırıldığı, buna karşın, kritik çekirdek teknolojilerde dünyanın en ileri düzeylerinden geride kalındığı vurgulandı.

Ülkenin kalkınması için inovasyon kapasitesini artırmanın ve temel araştırmalara ağırlık vermenin önemine dikkat çekilen toplantıda, özgün nitelikte bir atılım gerçekleştirilmesinin öncelikli bir görev olduğu belirtildi.