Çin ve İsrail'den kurşun geçirmez cam ithalatına ek vergi

İstanbul, 9 Mart () - Çin Hlak Cumhuriyeti ve İsrail'den yapılan "kurşuna dayanıklı emniyet camları" ithalatında "haksız rekabeti önleme" amaçlı "ek vergi" getiriliyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ekonomi Bakanlığı'nın tebliğine göre, bu iki ülkeden yapılan, "temperlenmiş ve lamine edilmiş emniyet camları, kurşuna dayanıklı düz emniyet camları ve kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları" ithalatına, yüzde 10 ile yüzde 66.1 arasında değişen oranlarda önlem vergisi uygulanacak. (Tablo)