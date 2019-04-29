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Çin ve BAE 3.4 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzaladı

Gonca Yağcı / İstanbul, 29 Nisan () - Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 3.4 milyar dolarlık ticaret ve yatırım anlaşması imzalandı. Çin’in yeni İpek Yolu olarak bilinen yatırımları ile aralarında kara yolları, raylar ve gemi...

Çin ve BAE 3.4 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzaladı

Gonca Yağcı / İstanbul, 29 Nisan () - Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 3.4 milyar dolarlık ticaret ve yatırım anlaşması imzalandı.
Çin’in yeni İpek Yolu olarak bilinen yatırımları ile aralarında kara yolları, raylar ve gemi güzergahları olmak üzere Çin’i Asya’da, Avrupa’da ve Kuzey Afrika’da 60’dan fazla ülkeye bağlayacak yollar inşaa etmeyi amaçlıyor.
ABD merkezli CNBC televizyon kanalında Capital Connection adlı programa katılan Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Børge Brende, BAE ile Çin’in haftasonu 3.4 milyar değerinde dev bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.
Brende, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülkenin Çin’de büyük pazar fırsatlarını gördüğünü belirterek, Çin’in dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olduğunun altını çizdi.
Brende, bu anlaşmanın Çin’in "Kuşak ve Yol İnisiyatifi" kapsamında dev bir alt yapı projesinin bir parçası olduğunu da belirtti.
Anlaşmanın her iki ülkenin gelecek yıl 53 milyar dolar değerinde olan ticari ilişkilerini 70 milyar dolara çıkarması bekleniyor.
BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakan Muhammed bin Raşid el-Maktum ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, anlaşmayı Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu'nda imzaladı.
Çin halen BAE’nin en büyük ikinci ticaret ortağı olarak biliniyor. BAE ayrıca, Çin'in Ortadoğu'ya yaptığı ihracatta büyük bir geçit görevi görüyor.
Muhammed bin Raşid el-Maktum Twitter'dan paylaştığı mesajında, BAE'nin yeni İpek Yolu'nda önemli bir durak olduğunu, projenin Çin Arap Yatırım Fonu ile destekleneceğini yazdı.
 

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