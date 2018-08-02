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Çin, uçak motoru ve gaz türbini için araştırma merkezi kuruyor

İstanbul,2 Ağustos () - Pekin Aeronotik ve Astronotik Üniversitesi, uçak motoru ve gaz türbini bilimsel araştırmasına odaklı bir bilim merkezi kurduğunu duyurdu. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre;  üniversitenin ve merkezin başkanı...

Çin, uçak motoru ve gaz türbini için araştırma merkezi kuruyor

İstanbul,2 Ağustos () - Pekin Aeronotik ve Astronotik Üniversitesi, uçak motoru ve gaz türbini bilimsel araştırmasına odaklı bir bilim merkezi kurduğunu duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre;  üniversitenin ve merkezin başkanı Xu Huibin gaz türbini merkezinin, Çin'in bu temel alandaki bağımsız inovasyon çabalarını desteklemek amacıyla ulusal kaynaklarla desteklenerek oluşturulduğunu açıkladı.

Merkezin kuruluşu, Tsinghua Üniversitesi, Çin Bilim Akademisi Termofizik Mühendislik Enstitüsü ve birçok önemli araştırma enstitüsü ve benzer alanlarda işlev gören girişimler tarafından birlikte üstlenildi.

Xu, merkezin ana teknolojiler incelenerek, yetenekler yetiştirilerek ve bilimsel olanaklar kullanılarak uçak motoru ve gaz türbini konusunda temel araştırmaya odaklanacağını belirtti.

Çin, 2016'da, kendi inovasyon yetileriyle dünya çapında bir uçak motoru

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