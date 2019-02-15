Çin tüketici fiyatları Ocak’ta yıllık yüzde 1.7 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – Çin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yıllık yüzde 1.7, aylık yüzde 0.5 yükselirken, aynı dönemde üretici fiyat endeksi de (ÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 0.1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, TÜFE kent yerleşim bölgelerinde yüzde 1.8, kırsal yerleşim yerlerinde de yüzde 1.7 yükseldi. Gıda fiyatlarında yüzde 1.9, gıda dışı ürün fiyatlarında da yüzde 1.7 artış görüldü.

Aylık bazda, kent yerleşim bölgelerinde TÜFE yüzde 0.5, kırsal yerleşim bölgelerinde de yüzde 0.4 yükselirken, gıda fiyatları Aralık ayına göre yüzde 1.6, gıda dışı ürün fiyatları da yüzde 0.2 arttı.