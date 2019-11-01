Çin: Trump-Xi buluşması konusunda ABD ile temas halindeyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzalamak üzere yapacakları toplantının organizasyonu için ABD ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Tarafların hala toplantı yerini belirlemediklerine işaret eden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bu konuda "Macau"yu işaret eden haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu vurguladı.

Gend, Washington ile yürütülen ticaret görüşmelerinin "çok iyi ve pürüzsüz" ilerlediğini söyledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri söz konusu anlaşmayı, Kasım ayı ortasında Şili'de düzenlenecek olan APEC Zirvesi'nde imzalamayı planlıyordu; ancak, yükselen protesto gösterileri nedeniyle Şili hükümeti Zirve'yi iptal etti. Bu gelişme üzerine, Trump, tüm ticaret anlaşmasının yüzde 60'ını temsil edeceği belirtilen ilk aşamanın imzalanağı lokasyonun kısı sürede açıklanacağını duyurdu.