Çin ticaret savaşı gölgesinde dev teşvik paketi açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Temmuz () - Çin hükümeti yurtiçi talebi artırmak için ticaret savaşı endişeleri gölgesinde çok büyük bir teşvik paketi açıkladı.

Hükümet, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) Pazartesi günü beklenmedik bir şekilde finansal sisteme 74 milyar dolar para enjekte etmesi sonrası, vergi indirimlerinin 160 milyar doların üzerinde olacağını ve altyapı harcamalarını artıracağını duyurdu.

Başbakan Li Keqiang konuya ilişkin açıklamasında 160 milyar doların üzerinde bir vergi indirimi için planları hızlandıracaklarını vurguladı ve "Ekonomik faliyeti makul bir aralıkta muhafaza etmek önemli" dedi.

Kabine şirketlerin Ar-Ge projeleri için vergi indirimi sağlamak konusunda uzlaştı. Ayrıca hükümet yerel hükümetlerin inşaat projelerini, özel finansmanlı ulaşım, petrol ve doğalgaz ve telekomünikasyon projelerini finanse etmek için yeni tahvil ihraçlarını hızlandıracak.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin’de, Washington ile ticaret gerginliklerinin arttığı bu dönemde açıklanan dev teşvik paketi hükümetin daha gevşek bir mali politikaya kayacağına işaret etti.

Öte yandan teşvik paketi Çin yuanına iyi gelmedi. Para politikalarında genişleme sinyalleri, güçlenen dolarla birleşince yuan Salı günü dolar karşısında yüzde 0.4 değer kaybederek bir yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyine geriledi.

Haberlerin ardından Asya piyasalarında Shanghai yüzde 1.5’in üzerinde yükselirken, son iki yılın en sert üç günlük yükselişini kaydetti.