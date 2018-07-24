Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

Çin ticaret savaşı gölgesinde dev teşvik paketi açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Temmuz () - Çin hükümeti yurtiçi talebi artırmak için ticaret savaşı endişeleri gölgesinde çok büyük bir teşvik paketi açıkladı. Hükümet, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) Pazartesi günü beklenmedik bir şekilde...

Çin ticaret savaşı gölgesinde dev teşvik paketi açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Temmuz () - Çin hükümeti yurtiçi talebi artırmak için ticaret savaşı endişeleri gölgesinde çok büyük bir teşvik paketi açıkladı.
Hükümet, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) Pazartesi günü beklenmedik bir şekilde finansal sisteme 74 milyar dolar para enjekte etmesi sonrası, vergi indirimlerinin 160 milyar doların üzerinde olacağını ve altyapı harcamalarını artıracağını duyurdu.
Başbakan Li Keqiang konuya ilişkin açıklamasında 160 milyar doların üzerinde bir vergi indirimi için planları hızlandıracaklarını vurguladı ve "Ekonomik faliyeti makul bir aralıkta muhafaza etmek önemli" dedi.
Kabine şirketlerin Ar-Ge projeleri için vergi indirimi sağlamak konusunda uzlaştı. Ayrıca hükümet yerel hükümetlerin inşaat projelerini, özel finansmanlı ulaşım, petrol ve doğalgaz ve telekomünikasyon projelerini finanse etmek için yeni tahvil ihraçlarını hızlandıracak.
Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin’de, Washington ile ticaret gerginliklerinin arttığı bu dönemde açıklanan dev teşvik paketi hükümetin daha gevşek bir mali politikaya kayacağına işaret etti.
Öte yandan teşvik paketi Çin yuanına iyi gelmedi. Para politikalarında genişleme sinyalleri, güçlenen dolarla birleşince yuan Salı günü dolar karşısında yüzde 0.4 değer kaybederek bir yıldan fazla bir sürenin en düşük düzeyine geriledi.
Haberlerin ardından Asya piyasalarında Shanghai yüzde 1.5’in üzerinde yükselirken, son iki yılın en sert üç günlük yükselişini kaydetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328