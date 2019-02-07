Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Çin piyasaları karışık kapandı, Avrupa düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – Yatırımcıların, Birleşik Krallık Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararını ve enflasyon verisini beklediği Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe düşüşle başladı. SoftBank hisselerindeki...

Çin piyasaları karışık kapandı, Avrupa düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – Yatırımcıların, Birleşik Krallık Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararını ve enflasyon verisini beklediği Avrupa hisse senedi piyasaları Perşembe gününe düşüşle başladı. SoftBank hisselerindeki yüzde 17 artışın da etkilediği Asya piyasaları ise günü karışık tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış sonrası durum şöyle;
- Dax yüzde 0.54,
- CAC yüzde 0.10 ve
- FTSE yüzde 0.16 düştü.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.10 değer kazanarak 1.1349 değerinden, sterlin karşısında da yüzde 0.26 kazanımla 1.2903 değerinden işlem görüyor.
Asya hisse senedi piyasaları, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ticaret görüşelerinin bir parçası olarak, gelecek hafta, Washington’dan bir heyetle birlikte bir Çin ziyareti yapacağını açıklaması ve SoftBank’in sattığı 5.46 milyar dolar değerindeki 112 milyon hissesini 11 ay içinde geri alacağını duyurması etkisiyle günü karışık tamamladı.
Asya hisse senedi piyasalarında kapanış değerleri şöyle;
- S&P yüzde 1.1 yükselirken,
- Kospi Composite bir değişim göstermedi,
- Nikkei yüzde 0.59 değer kaybetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328