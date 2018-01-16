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Çin Merkez Bankası: Sanal para birimlerinin ticareti yasaklanmalı

İstanbul, 16 Ocak () - Çin’den gelen kripto para konusundaki düzenlemeler, kripto para piyasalarında yarım günde yüzde 17.93 daralmaya sebep oldu. Çin Merkez Bankası Müdür Yardımcısı Pan Gongsheng, hükümetin kripto para birimlerine uyguladığı...

Çin Merkez Bankası: Sanal para birimlerinin ticareti yasaklanmalı

İstanbul, 16 Ocak () - Çin’den gelen kripto para konusundaki düzenlemeler, kripto para piyasalarında yarım günde yüzde 17.93 daralmaya sebep oldu.
Çin Merkez Bankası Müdür Yardımcısı Pan Gongsheng, hükümetin kripto para birimlerine uyguladığı baskıyı devam ettirmesi ve Bitcoin'in yanı sıra ilgili hizmetleri sağlayan kişiler ve işletmeler de dahil olmak üzere sanal para birimlerinin merkezileştirilmiş ticaretini yasaklamaları gerektiğini söyledi.
Çin, geçtiğimiz yıl ilk olarak kripto paranın piyasadaki kullanımını engelledikten sonra, yerel kripto para piyasaları ve madenciliğini de yasaklamış, ancak ülkedeki kripto para aktiviteleri alternatif kanallar kullanılarak devam ettirilmişti.
Pan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıya atıfta bulunarak, "Para ekonomisi konferansında, gerçek ekonominin ihtiyacından sapan ve yönetmelikten kaçan 'yenilikleri' sınırlamak için çağrıda bulunuldu” dedi.
Pan, yetklilerin kripto para ile ilgili işlemler için kullanılan internet siteleri ve akıllı telefon uygulamalarının da yasaklanması gerektiğini söylerken, kripto paralarını ülkeden dışarı çıkarmaya çalışanların da yetkililer tarafından incelenmesi gerektiğini ekledi.
Çin kripto para madenciliğinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasına rağmen, Pan, ülkesine bu uygulamayı sonlandırma çağrısı yaptı.
Pan, “Gerçek ekonomiye katkı sağlamayan gerçek olmayan gelişmeler desteklenmemeli” dedi.

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