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Çin Merkez Bankası: Finansal piyasaları yurt dışına açma konusunda daha cesur olabiliriz

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mart () – Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, Çin’in düzenleyici sistemini güçlendirmek ve yuanın yurtdışındaki kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal piyasalarını yurtdışına açma konusunda...

Çin Merkez Bankası: Finansal piyasaları yurt dışına açma konusunda daha cesur olabiliriz

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mart () – Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, Çin’in düzenleyici sistemini güçlendirmek ve yuanın yurtdışındaki kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal piyasalarını yurtdışına açma konusunda daha cesur olabileceğini söyledi.
Çin’in küresel finans piyasalarındaki en güçlü isimlerinden biri olan Çin Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomist Xiaochuan’ın açıklamaları, geçen sene Çin yönetiminin yabancı yatırımcılara devlet bankaları ve güvenlik endüstrilerine daha fazla katılım imkânı sağlama vaadini tekrarladı. Xiaochuan ayrıca finansal düzenlemelerdeki gelişime, finansal enstitüleri yönetimlerini gelifştirme ve başkent Pekin’in oldukça sıkı bir şekilde kontrol edilen para birimi yuanın yurtdışı piyasalardaki kullanımı teşvikine işaret etti.
Basın konferansında konuşan Xiaochuan, “Artık yeni bir etaba girdik. Piyasa erişimi ve dünya piyasalarına açılımda daha da sert olabiliriz” dedi.
Xiaochuan, Çin’in bazı ticaret ortaklarının Pekin’e bankacılık ve diğer finans sektörlerini piyasaya açması için verilen taahhütleri yerine getirmesi için baskı yaptığını vurguladı.
Düzenleyiciler Kasım ayında, yüzde 49'luk bir azınlık hissesi olan menkul kıymetler, fon yönetimi ve vadeli işlemler şirketlerine uygulanan yabancı sahip olma sınırını yüzde 51’e çekme ve üç yıl sonra kısıtlamaları bitirme sözü vermişti. Aynı zamanda sigorta şirketleri için de benzer bir değişimin beş yıl içinde uygulanacağı vurgulanmıştı.
Xiaochuan, “Hızlı borç alımları dengelenmeye başladı ve genel olarak bakıldığında finansal güçlenmenin da düşmesiyle genel bir dengeleme sürecine girdik” dedi.

 

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