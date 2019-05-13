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Çin / Liu He: İşbirliği en doğru seçenek

İstanbul, 13 Mayıs () - ABD  ile kapsamlı ekonomik diyalogda baştemsilcilik görevini üstlenen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret ilişkileri konrusunda "işbirliğinin tek doğru...

Çin / Liu He: İşbirliği en doğru seçenek

İstanbul, 13 Mayıs () - ABD  ile kapsamlı ekonomik diyalogda baştemsilcilik görevini üstlenen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret ilişkileri konrusunda "işbirliğinin tek doğru seçenek" olduğunu vurguladı.
Liu He, ABD ile Çin ile arasında Washington'da yapılan görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin temel taşı olduğu gibi dünya barışı ve refahıyla da sıkı ilişkisinin bulunduğunun altını çizdi.
İşbirliğinin iki ülke için tek doğru seçenek olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Liu He, ancak bu işbirliğinin ilkeli olması gerektiğini ve Çin'in ilkelerinden asla taviz vermeyeceğini belirtti.
Çin tarafının Washington'daki müzakerelere iyi niyetle katıldığının altını çizen Liu He, ile içten ve yapıcı diyalog kurduklarını ve iki tarafın müzakereleri sürdürmeyi onayladıklarını vurguladı.
Çin'in ABD'nin ek tarife uygulamasına kararlılıkla karşı çıktığını kaydeden Liu He, bunun iki ülke başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin çıkarlarına uymadığını, Çin'in bu nedenle gerekli karşılığı vermek zorunda kalacağını ekledi.

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