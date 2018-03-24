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Çin / Liu He: Çin kendi çıkarlarını koruyacaktır

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart () – Çin Başbakan Yardımcısı, Ekonomist Liu He, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e “ABD’nin fikri mülkiyete yönelik bir soruşturma ile ticaret kurallarını çiğnediğini ve bu durumda Çin’in çıkarlarını...

Çin / Liu He: Çin kendi çıkarlarını koruyacaktır

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart () – Çin Başbakan Yardımcısı, Ekonomist Liu He, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e “ABD’nin fikri mülkiyete yönelik bir soruşturma ile ticaret kurallarını çiğnediğini ve bu durumda Çin’in çıkarlarını koruyacağı” uyarısında bulundu.
Liu He ve Mnuchin arasında gerçekleşen telefon konuşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alminyum gümrük vergisi uygulaması kapsamında Çin ürünlerine 60 milyar dolara yakın vergi getirmesinden beri olan en üst düzey görüşme oldu.
Çin medya kuruluşu Xinhua’da yer alan habere göre Mnuchin, Çin’in ABD 1974 Ticaret Yasası’na göre Çin’in ABD’li yatırımcıların önemli teknolojilerini Çin’li şirketlere vermesi için adil olmayan ticari uygulamalara yer verdiğini savunurken, Liu He ise durumun “uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini ve ne Çin’in ne de ABD’nin küresel çıkarlarına fayda sağladığını” vurguladı. (Fotoğraflı)

 

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