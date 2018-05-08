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Çin, Japonya ile ikili döviz swap anlaşması imzalayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs () – Çin hükümeti Japonya ile ikili döviz swap anlaşması imzalayacak. Japon gazete Asahi’nin haberine göre Başbakan Li Keqiang, Japonya ile ikili bir döviz swap anlaşması imzalanacağını ve Renminbi Qualified...

Çin, Japonya ile ikili döviz swap anlaşması imzalayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mayıs () – Çin hükümeti Japonya ile ikili döviz swap anlaşması imzalayacak.
Japon gazete Asahi’nin haberine göre Başbakan Li Keqiang, Japonya ile ikili bir döviz swap anlaşması imzalanacağını ve Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors (RQFII) planında Japon yatırımcılara da bir kota verileceğini söyledi.
Çin Başbakanı Li Keqiang bugün başlayan Japonya ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkileri “normal bir yola” sokmayı hedeflediklerini vurguladı ve “Bu ziyaretimle ikili uzun vadeli ilişkilerinizi sağlam ve istikrarlı bir şekilde teşvik etmek istiyorum” dedi.
Keqiang yarın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşecek. İki liderin kamu sağlığı, tıp bilimleri, hizmet sektörü ve sosyal refah konularında ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

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