Çin'in "Yapay Güneş" reaktörü 2050 yılına kadar çalışacak

Gonca Yağcı / İstanbul, 29 Nisan () - Çin'in sınırsız enerji kaynağı sağlamak amacıyla ürettiği ‘Yapay Güneş’’in 2050 yılına kadar tam kapasiteyle çalıştırılabileceği açıklandı.

Çinli bilim insanlarının ürettiği "Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak" (EAST) adı verilen reaktör ile Güneş'in nükleer kaynaşma sürecine benzer bir reaksiyonu oluşturması amaçlanıyor.

Phys.com teknoloji sitesinin haberine göre, projeyi yürütenlerden Song Yuntao, yapay güneş makinesi aracılığıyla uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Geçen Kasım ayında Çinli bilim insanları, Güneş'in nükleer füzyon sürecini taklit eden ve bir tür "Yapay Güneş" olarak tanımladıkları EAST reaktörünün 100 milyon santigrat dereceye ulaştığını açıklamışlardı.

Bu ise reaktörün, güneşten altı kat daha sıcak olduğu anlamına geliyor.

Reaktörün bu ısıya yükselmesi de tükenmez enerji kaynağı elde etmek için oldukça önemli bir adım sayılıyor.

Habere göre Çin, söz konusu proje için 890 milyon dolar bütçe ayırdı.

Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Çin, Rusya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nin fon sağladığı proje, "tokamak" adı verilen dev bir silindir şeklindeki füzyon aracından oluşuyor.

Tokamak, Çin’in Anhui eyaletindeki bilim adasında inşaa ediliyor.