Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai: Gerekli tüm tedbirleri alacağız

İstanbul, 24 Mart () - Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD'nin Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getiren kararı karşısında gerekli tüm tedbirleri alacaklarını açıkladı.

Tiankai Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, Çin'in ABD Ticaret Kanunu'nun 301’inci maddesi uyarınca, açılan soruşturmanın sonuçlarına karşı tüm seçenekleri düşündüğünü vurguladı.

Çin'in “herhangi bir tek taraflı korumacılığa ve bir ticaret savaşına açıkça karşı çıktığını” vurgulayan Tiankai, bu girişimlerin Amerikan halkı, işletmeleri ve finans piyasası dâhil herkese zarar vereceğini söyledi.

Dünya ekonomisinin, ülkeler arasındaki ortak çıkarlarla yakın bir şekilde bağlantılı olduğunun altını çizen Büyükelçi Tainkai, Çin'in ABD ile olduğu gibi başka ülkelerle de büyük ticaret açıklarına sahip olduğunu, bunun küresel tedarik zincirinin iyi bir örneğini oluşturduğunu belirtti.

Tainkai, Çin'in hiçbir tarafla ticaret savaşı başlatmak istemediğini ve bunu önlemeye çalıştığını ancak olası bir savaştan da korkmayacağı uyarısında bulundu ve Çin'in kendi yasal haklarının zarar görmesine izin vermeyeceğini, bu hakları korumaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD'nin Çin'in ticari uygulamaları ve fikri mülkiyet hakkı durumuyla ilgili suçlamalarının temelsiz olduğunu savunan Tiankai, "Çin kanunları, fikri mülkiyet haklarını korumaktadır. İhlallerin görüldüğü durumlarda yardım etmeye hazırız; ancak bu konuda sunulan herhangi bir kanıt yok" dedi.

Çin'de teknoloji transferi zorlamasına dair herhangi bir kanun veya düzenleme bulunmadığının altını çizen Tainkai, şirketlerin herhangi bir şikâyetleri olması durumunda Çin kanunlarına başvurmaları gerektiğini, kendilerine mutlaka yardım edileceğini söyledi.

Çinli büyükelçisi Tainkai, Pekin’in önümüzdeki günlerde Washington'un adımlarına göre tedbirler alacağını da sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)