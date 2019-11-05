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Çin'in İstanbul Ticaret Ataşesi Songfeng: Türk ekonomisine güveniyoruz

ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng, "Çinliler her zaman Türkiye’ye güveniyor. Buradaki yatırım koşullarına güveniyor. Buradaki halkı seviyor. Çinliler Türklerle çalışmak ister. Çok daha parlak bir geleceği...

EKONOMİ 05.11.2019, 10:03
Çin'in İstanbul Ticaret Ataşesi Songfeng: Türk ekonomisine güveniyoruz
ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng, "Çinliler her zaman Türkiye’ye güveniyor. Buradaki yatırım koşullarına güveniyor. Buradaki halkı seviyor. Çinliler Türklerle çalışmak ister. Çok daha parlak bir geleceği göreceğiz" dedi. Kanal İstanbul Projesi ile Çinli firmaların ilgilenip ilgilenmeyeceği yönündeki soruya da Songfeng, "İş adamlarının bir kazancı olduğu zaman neden yapmasınlar? Şirketlerimiz başta yol ve köprü projeleri, elektrik santralleri, enerji otoban, tren yolu yapımıyla ilgileniyorlar. Türkiye bizim için bir fırsat" diye cevap verdi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng, şirketlerinin Türkiye’ye yeni yatırımlar yapacağı mesajı verdi. Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye’ye, altyapı, enerji, bankacılık, ulaştırma gibi birçok sektörde yatırımlarını son dönemde önemli ölçüde artırdı. İki ülke arasındaki ticari ve siyasi yakınlaşmanın artması ile beraber, Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı da her geçen yıl artıyor. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.6 artış ile 383 bin Çinli turistin geldiği Türkiye’ye uçuşlara başlayan Çinli yeni havayolu şirketlerinin de etkisiyle bu yıl 500 bin turisti geçeceği ön görülüyor. Çin'in önemli şirketleri de, Türkiye'de havayolu şirketleri ile ortaklık yapmak için pazar araştırmasına başladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng da, Demirören Haber Ajansı’na (), Kanal İstanbul Projesi başta olmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Çinli şirketlerin ilgilisi, turist sayısındaki artış hakkında açıklamalarda bulundu.
'TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ'
1000'e yakın Çinli firmanın Türkiye’de faaliyette bulunmasının ülkesinin, Türkiye ekonomisine güvendiğini gösterdiğine dikkat çeken Songfeng, "2-3 yıl öncesinde yabancı yatırımcılar Türkiye’den ayrılırken Çin firmaları hep sabit durdu. Türkçe’de ‘gerçek dost kara günlerde belli olur’ diye bir söz vardır. Çinliler her zaman Türkiye’ye güveniyor. Buradaki yatırım koşullarına güveniyor. Buradaki halkı seviyor. Çinliler Türklerle çalışmak ister. Buradaki şirketlerimizden yakından takip ettiğim 50 tane var. Bu 50 firmanın toplamı hemen hemen Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası toplamı anlamına geliyor. Son yıllarda iki ülkenin büyük şirketlerinin işbirlikleri günden güne daha da gelişmekte ve geleceğe yönelik büyük bir beklentim var. Çok daha parlak bir geleceği göreceğiz. Çinli iki bankamızın Türkiye’ye yerleşmesi ve başarılı çıkması diğer başarılarımızın önemli bir temelidir" dedi.
KANAL İSTANBUL PROJESİ 
Songfeng, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu geçtiğimiz günlerde açıklanan Kanal İstanbul Projesi ile Çinli firmaların ilgilenip ilgilenmeyeceği yönündeki soruyu ise şöyle cevaplandırdı:
"Çin’in piyasa ekonomisinin sistemi altındayken şirketler kendisinin çıkarına göre bir şeyler yapıyor veya yapmıyor. Eğer iyi bir ortamda iyi para kazanabileceklerse seve seve yapıyorlar. Bu açıdan benim bir şüphem yok. İş birliği kazan kazan temelinde olmalı ve inanıyorum ki şu an sizin bahsettiğiniz tüm konulara Çinlilerin gösterdiği büyük bir ilgi var. Halen konuşmaya ve görüşmeye devam ediyorlar. İş adamlarının bir kazancı olduğu zaman neden yapmasınlar. Şirketlerimiz başta yol ve köprü projeleri, elektrik santralleri, enerji otoban, tren yolu yapımıyla ilgileniyorlar. Türkiye bizim için bir fırsat. Son günlerde Çinlilerin bir kısmı bana diyor ki ‘televizyonda gördüm döviz çok sabit değil güneyde savaş var’ ben de diyorum ki siz merak etmeyin biz buradayken bunları çok daha net görüyoruz ama en iyisi televizyonlara gazetelere bakmak yerine siz kendi gözünüzle bakacaksınız."
ÜÇÜNCÜ KÖPRÜDE HİSSE ALIMI HAKKINDA 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin hisselerinin alımı için Çinli şirketlerin yaptığı görüşmelerinin ne aşamada olduğuyla ilgili Songfeng şu açıklamayı yaptı: 
"Benim bildiğim kadarıyla tüm çalışmalar devam ediyor. Başarılı çıkarlarsa yine iyi bir örnek olacak. Zaten benzer örneklerini birçok başka projelerde de gelecek aylarda görecek olabiliriz." 
MARMARAY İLE ÖRNEK SEFER YAPIYORUZ
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) tren hattını kullanarak Avrupa'ya gidecek olan Çin'e ait, CHINA Railway Express adlı ilk yük treni Türkiye'ye ulaşırken, BTK demiryolu hattınının gelecekte iki ülkeye önemli ticari katkıları olacağına değinen Huang Songfeng şunları söyledi:
"Türkiye önemli bir nokta. Bir kuşak, bir yol projesinde zaten kaçınılmaz bir noktada. Avrupa’dan Çin’e, Çin’den Avrupa’ya mutlaka buradan geçecek. O yüzden bugün biz Marmaray ile örnek sefer yapıyoruz. Şunu demek istiyoruz Çin’den Türkiye’ye, Türkiye’den Avrupa’ya geçmek çok kolay. Türkiye’nin bu avantajını nasıl beraber değerlendirip, yeni bir ipek yolu inşa etmek, zenginlik getirmek üzerinde çalışıyoruz."
1 MİLYON TURİST HEDEFİ
Türkiye’ye 9 ayda gelen 383 bin Çinli turist sayısını yeterli görmediğini ifade eden Huang Songfeng, "Hep beraber 1 milyon hedefi koyduk. Türkiye’de çeşitli hizmet sektörünün gelişmesi bağlı bir şey. Örneğin son günlerde İstanbul’da istasyonlarda Çince yazı ile turistlerimize kolaylık sağlanmıştır. Bence bu çok iyi hizmet. Turist yeterince olduğu zaman uçuşlar da doğal olarak artacaktır. Çinli turistler, Türkiye’yi çok seviyor. Özellikle ilk defa gelenler çok şaşırıyorlar diyorlar ki bunlar bizim gazetelerde, televizyonda gördüğümüz gibi değil. Çok daha güzel. Şaşkınlar. Özellikle Pamukkale’yi ve Kapadokya’yı seviyorlar. Denize de gidiyorlar Antalya gibi. Bir de tarihi eserleri çok seviyorlar. Kuşadası, Efes, Çanakkale’ye gidiyorlar. Çinli turist hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinin kişi başı ortalaması olarak çok harcama yapan bir gruptur. Daha fazla Çinli turistlerin gelmesini ve hem de çok harcamalar yapmalarını bekliyoruz. Birçok Çinliye göre Türkiye hem sempatik bir yer hem de çok iyi tanımadığı bir yer. 1 milyon turist olduğunda otel yatırımı da, her şey de olacak" diye konuştu.

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