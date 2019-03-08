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Çin'in ihracatı Şubat'ta yüzde 20.7 düştü

İstanbul, 8 Mart () - Çin'in ihracatı Şubat't bir önceki yıla göre yüzde 20.7 gerileyerek 135.2 milyar dolara düştü. Çin Gümrük Yönetimi'nin verilerine göre, aynı dönemde Çin'in ithalatı da yüzde 5.2 düşüşle 131.1 milyar dolara...

Çin'in ihracatı Şubat'ta yüzde 20.7 düştü

İstanbul, 8 Mart () - Çin'in ihracatı Şubat't bir önceki yıla göre yüzde 20.7 gerileyerek 135.2 milyar dolara düştü.
Çin Gümrük Yönetimi'nin verilerine göre, aynı dönemde Çin'in ithalatı da yüzde 5.2 düşüşle 131.1 milyar dolara geriledi ve böylece Çin'in ihracat fazlası 26.38 milyar dolar olan tahminlerin çok altına inerek yüzde 4.12 milyar dolar oldu.
Analistler, yılın ilk iki ayında Çin'den gelen verilerin, uzun yeni ay yılı tatillerinin neden olduğu işletmelerde
hizmetlerin durması nedeniyle temkinlilikle okunması gerektiği konusunda uyardılar. Üretim verileri, iç ve dış ihracat siparişlerinin azaldığını ve Çin-ABD ticaret savaşının sürdüğünü gösterdi.

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