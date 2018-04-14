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Çin'in hediyesi Karl Marx heykeli Almanya Trier'e dikildi

İstanbul, 14 Nisan () – Doğumunun 200’üncü yıl dönümünü kutlamak için, Çin'in Almanya’ya hediye ettiği 4.4 metrelik anıtsal Karl Marx heykeli Cuma günü Trier kentine dikildi. Ünlü Çinli heykeltıraş Wu Weishan tarafından tasarlanan...

Çin'in hediyesi Karl Marx heykeli Almanya Trier'e dikildi

İstanbul, 14 Nisan () – Doğumunun 200’üncü yıl dönümünü kutlamak için, Çin'in Almanya’ya hediye ettiği 4.4 metrelik anıtsal Karl Marx heykeli Cuma günü Trier kentine dikildi.
Ünlü Çinli heykeltıraş Wu Weishan tarafından tasarlanan heykel, geçen ay Batı Almanya'daki Trier kentine ulaştı. Karl Marx'ın 200’üncü doğum günü olan 5 Mayıs’ta halka açılacak olan heykelle ilgili Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, Xinhua'ya verdiği demeçte “Bu heykel, politik bir tavırdan daha çok Çin’den aldığımız bir dostluk armağanıdır" dedi.
Leibe, heykelin kentin yeni cazibe merkezi olacağını söyleyerek daha fazla Çinli ziyaretçinin bu yıl Trier'e gelmesini beklediklerini belirtti. Karl Marx'ın büyük bir devlet sergisinin yanı sıra, doğduğu şehirdeki iki ortak sergiyi de içeren bir dizi etkinlik çerçevesinde anılmasının, Trier'in “büyük oğlu” nun yaşamına, mücadelesine ve ideolojisine ışık tutacağı anlamına geldiği vurgulandı. (Fotoğraflı)

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