Çin'in endüstriyel robotu üretimi beş yıldır yüzde 20 büyüyor

İstanbul, 24 Temmuz () – Çin'in yerli robot endüstrisi son beş yılda yıllık yüzde 20 büyüdü. Çin Robot Endüstrisi Birliği (CRIA) verilerine göre, 2017 yılında 131 bin yerli endüstri robotu üretildi. 2017 sonu itibariyle, 6 bin 500’den fazla şirketin endüstriyel robot sektöründe faaliyet gösterdi.

Çin'in 2013'ten bu yana en yüksek miktarda endüstri robotunu bu yıl kullandığı belirtilen CRIA raporuna göre, yerli endüstriyel robotlarının piyasa payı beş yıldır boyunca ilk kez 2017'de düştü.

Siasun Robot'un Başkanı Qu Daokui, yaptığı açıklamada, enformasyon teknolojisi ile yapay zekanın gelişmesi ve bütünleşmesi sonucunda robotların hem imalat sanayiinde hem de insanların günlük yaşamında kullanılabildiğini söyledi. Gazetede, yapay zeka sayesinde robotların gelecekte insanlarla işbirliği ve koordinasyon kurabileceği yorumu yapılıyor.

Asage Robots Başkanı Wen Zhongmeng ise, görsel ve işitsel teknolojilerin robotları eğitimde ve tıp sanayiinde kullanılabilir kılacağını belirtiyor.