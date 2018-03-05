Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Çin'in 2018 ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6.5

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mart () – Çin hükümeti 2018 yılında ekonomik büyüme beklentisini yüzde 6.5 olarak duyurdu. Çin'in dev ekonomisi için gerçekleştirmeyi hedeflediği plan ve beklentiler hakkında her yıl Çin Başbakanı Li Keqiang...

Çin'in 2018 ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6.5

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mart () – Çin hükümeti 2018 yılında ekonomik büyüme beklentisini yüzde 6.5 olarak duyurdu.
Çin'in dev ekonomisi için gerçekleştirmeyi hedeflediği plan ve beklentiler hakkında her yıl Çin Başbakanı Li Keqiang tarafından yayınlanan “çalışma raporu”nda açıklanan yüzde 6.5’lik ekonomik büyüme beklentisi, geçen yıl yüzde 6.9 büyüyen Çin ekonomisi için "bir yavaşlama" olarak nitelendirildi.
Çin’in başkenti Beijing’de Pazartesi günü gerçekleştirilen Çin Halk Konresi’nde Çin hükümetinin, 2018 yılında finansal sistemdeki riski azaltma ve verimsiz ve hava kirliliğine yol açan fabrikaları kapatma çabalarını hızlandırmasıyla ekonomik büyümenin 2017 yılına göre yavaşlamasının beklendiği belirtilirken, Çinli liderlerin bir araya gelmesinin sebeplerinden birinin de küresel ticarette artan gerginlik olduğu vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta ithal ettikleri çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaklarını açıklamasının ardından dünya genelinde bir ticaret savaşı başlayacağı endişelerine Çin yetkilileri geçen hafta Çin’in, “ABD ile bir ticaret savaşı istemediğini” fakat “Çin’in çıkarları tehlikeye girdiği takdirde de eyleme geçileceğini” açıklamıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314