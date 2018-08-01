Çin İmalat PMI Temmuz’da beklentilere paralel 50.8’e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos () – Dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri olan Çin’de İmalat PMI Temmuz’da beklentilere paralel Haziran’daki 51.0 düzeyinden, 50.8 düzeyine geriledi.

Caixin/Markit Çin imalat PMI verilerine göre;

Çin’de imalat PMI sekiz ayın en düşük düzeyine geriledi. Temmuz’da yeni siparişler son iki yılın en yüksek hızında düştü. Veri sekiz ayın en düşüğünde olmasına rağmen, 50 üzerinde bir düzey imalat sektöründeki büyümenin devam ettiğine işaret ediyor. Dış talepteki yavaşlama ve ihracatın Temmuz’da ardarda dördüncü aylık düşüşü kaydetmesi endeksteki gerilemeye neden oldu. İmalat üretimi ve yeni işler de Temmuz’da yavaşladı.