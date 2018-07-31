Çin İmalat PMI 51.2 oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Temmuz () – Çin İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da beklentinin biraz altında, 51.2 olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin Servis PMI’ı da Haziran ayındaki 55.0 düzeyinden Temmuz ayında 54.0’a gerilerken, PMI düzeyinin 50’nin üzerine çıkması büyümeyi, altına inmesi ise daralmayı işaret ediyor.

Çin Ulusal İstatik Bürosu analisti Zhao Qinghe, Temmuz’daki PMI verilerinin kötü hava koşulları, küresel ticaret gerilimlerindeki artış ve diğer mevsimsel faktörülerden etkilendiğini belirtti.

