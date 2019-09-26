Çin “güvenilmez” varlıkları inceleyecek

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ülkesinin bir “güvenilmez” varlıklar listesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Feng, açıklamasında listenin her hangi bir firma, kişi ya da ülkeye yönelik olmayacağını ve listenin adil piyasa düzeni oluşturulması için planlandığını belirtti.