Çin: Gümrüklerde ilk adımı ABD attıktan sonra karşılık verilecek

İstanbul, 5 Temmuz () - Çin Gümrük Yönetimi, ABD'den ithal ürünlere yeni gümrük tarifelerinin, ABD'nin Çin mallarına ek vergiler uygulamaya başlamasından sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Açıklama, Çin Devlet Konseyi'nin ABD ile ticaret savaşında "ilk kurşunu kendilerinin atmayacağı" yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Böylece, Çin'in gümrük tarifelerinin, ABD ile saat farkı nedeniyle, ABD'nin gümrük tarifelerinden 12 saat önce yürürlüğe gireceğine ilişkin haberleri de yalanlamış oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı'da yaptığı açıklamada ABD'nin hedef aldığı 34 milyar dolar tutarında Çin malının 20 milyar dolarlık bölümünün Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketler tarafından üretildiği belirtildi.

Açıklamada, bu 20 milyar dolar içinde, "ABD şirketlerinin de iyibir payları" olduğu vurgulandı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD'nin tarife politikasının, Çin şirketleri kadar dünyanın başka yerlerinden şirketleri de hedef aldığına dikkat çekerek, "ABD, açtığı ateş ile kendisi de dahil tüm dünyayı vuruyor" diye konuştu.

