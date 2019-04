Çin gelecek hafta bir ticaret anlaması imzalamayı bekliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () – Çin hükümeti, gelecek haftadan itibaren ABD ile bir ticaret anlaşması imzalamayı beklediğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde pek çok gelişme kaydedildiğini belirtti ve bakanlıktan bir heyetin gelecek hafta ticaret görüşmelerine katılmak için ABD’ye gideceğini söyledi.

Çin’in açıklaması, ABD Hazina Bakanı Steven Mnuchin’in, görüşmelerin sona yaklaştığı ve gelecek görüşmelerde daha ileri boyuta taşınacağını umduğunu söylemesi sonrasında geldi.

Mnuchin'in bugün müzakerelerde ilerleme sağlamak amacıyla görüşeceği Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, gelecek hafta yeni görüşme turu için Washington'a gidecek.

Mnuchin, "Bugün burada Çin Başbakan Yardımcısı ile toplantımız var ve daha sonra Başbakan Yardımcısı ve ekibi Washington'a gelecek. Bu iki toplantıda elle tutulur ilerleme sağlayacağımızı umuyoruz" diye ekledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin'in, aralarındaki ticaret anlaşmazlıklarını bitirip bir uzlaşmaya varacakları konusunda iyimser olduğunu söyledi.

The National'ın haberine göre, Milken Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Konferans'ta konuşan Lagarde, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yönündeki bir soruya, "'Evet' diyorum" yanıtı verdi ve bu konuda iyimser olduğunu ekledi.