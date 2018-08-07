Çin gazetesinden ticaret savaşında Apple’ı kullanma fikri

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ağustos () – Çin’in People’s Daily gazetesinde yer alan habere göre, değeri bir trilyon doları aşan Apple firması ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında bir koz olarak kullanılabilir.

Gazetede yer alan habere göre, ucuz iş gücü ve malzeme için Çin’i tercih ederek kar marjını arttıran ve değerini bir trilyon dolara çıkaran Apple’ın, Çin’in öfkesini üzerine toplamamak için, Çinli vatandaşlarla kar paylaşımı yapması gerekiyor.

Haberde, Haziran çeyreğinde Çin’de 9.6 milyar dolar gelir elde eden Apple’ın, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında bir koz olarak kullanılabileceği belirtilirken, firmanın kar paylaşımını nasıl yapacağı konusunda bir bilgi verilmedi.