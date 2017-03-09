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Çin fabrikaları “enflasyon ihracına” hazırlanıyor

Sadi Kaymaz / Pekin, 8 Mart () – Dünyanın fabrikası olarak da adlandırılan Çin’de üretici fiyatları son 9 yılın en üst düzeyine çıktı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Şubat ayında üretici fiyatları endeksinde yüzde 7.8 yükseliş...

Çin fabrikaları “enflasyon ihracına” hazırlanıyor

Sadi Kaymaz / Pekin, 8 Mart () – Dünyanın fabrikası olarak da adlandırılan Çin’de üretici fiyatları son 9 yılın en üst düzeyine çıktı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Şubat ayında üretici fiyatları endeksinde yüzde 7.8 yükseliş kaydedildiğini açıkladı. Büroya göre, tüketici fiyatları ise gerileyerek yüzde 0.8 seviyesine indi.

Küresel ekonomideki durgunluk ve düşük seyreden emtia fiyatlarına bağlı olarak 54 ay boyunca negatif seyreden üretici fiyatları, henüz 7 ay önce ilk kez genişleme göstermişti.

Hükümetin arz yönlü yapısal reform politikası çerçevesinde uyguladığı üretim kısıtlayıcı önlemlerin maden ürünleri fiyatlarını yükselttiğine dikkat çeken uzmanlar, fabrika hammadde girdilerinde ciddi artış gözlendiğini belirtiyor.

Pekin yönetimi, geçen yıl kömür sektöründe azami çalışma günü sayısını 330’dan 278’e düşürmüştü. Çelik sektöründe ise en az 150 milyon tonluk kapasite devre dışı bırakılmıştı.

Söz konusu önlemlerin etkisiyle çelik, kömür ve demir cevheri gibi ana girdi fiyatlarında ralli başlamış, vadeli işlemler piyasasında linyitin tonu 50 dolardan 100 doların üstüne tırmanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------- ////TV KAYDI 

Fabrika işçileri ve imalat robotları

Çin televizyonunda enflasyon haberi

Sokak ve supermarket görüntüleri

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