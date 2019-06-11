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Çin dolar yerine altın alıyor

Erkan Öz / İstanbul, 11 Haziran () - Bloomberg’in haberine göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) Mayıs ayında 15.86 ton daha altın satın aldı. Buna göre, ABD ile yaşanan ticaret savaşları Çin’de büyüme beklentilerini aşağı çekti ve rezerv...

Çin dolar yerine altın alıyor

Erkan Öz / İstanbul, 11 Haziran () - Bloomberg’in haberine göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) Mayıs ayında 15.86 ton daha altın satın aldı.
Buna göre, ABD ile yaşanan ticaret savaşları Çin’de büyüme beklentilerini aşağı çekti ve rezerv tutma konusunda (dolar dışı) çeşitlendirme talebini artırdı.
Pekin yönetiminin son altı aydır aralıksız devam eden altın alımları, Aralık 2018’den bu yana 73 tonu aştı.
Argonaut Securities Asya analisti Helen Lau, hükümetin altın rezervlerini yükseltmesinin azimli bir şekilde dolar dışı varlıklara geçiş anlamı taşıdığını kaydetti. Perakende altın talebinin de arttığını vurgulayan Lau; bu hızla devam etmesi halinde Çin’in altın alımlarının 2019’da 150 tona ulaşmasını beklediğini söyledi.
TD Securities küresel emtia baş stratejisti Bart Melek ise, konuya ilişkin olarak, "Ticaret savaşları ve teknoloji alanındaki soğuk savaşın gittikçe yoğunlaştığını göz önünde bulundursak, bu dolar dışına yapılmış bir çeşitlendirme. Unutmayalım ki altın kimsenin yükümlü değil" diye konuştu.
Dünyanın diğer merkez bankaları da özellikle 2008 Krizi'nden sonra ABD'nin tarihte görülmemiş miktarlarda dolar basması ile altın alımlarına başlamıştı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2018'de merkez bankalarının altın alımları 651.5 ton ile son 50 yıldaki en yüksek düzeye ulaştı.

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