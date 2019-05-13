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“Çin dış baskıya asla teslim olmayacak”

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin ek gümrük vergilerini artırmasına karşılık olarak alınacak önlemlerin “bir noktada” sakinleşeceğini belirterek, Pekin’in “dış...

“Çin dış baskıya asla teslim olmayacak”

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin ek gümrük vergilerini artırmasına karşılık olarak alınacak önlemlerin “bir noktada” sakinleşeceğini belirterek, Pekin’in “dış baskıya asla teslim olmayacağını” söyledi.
Shuang ayrıca, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow’un açıkladığı ve Haziran’da Japonya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in olası görüşmesi hakkında bir bilgisi olmadığını söyledi.
Trump, iyi bir ticaret anlaşması için Çin’e “şimdi harekete geçme” çağrısı yapmış ve ticari müzakerelerin başkanlığının ikinci dönemine uzaması durumunda olas anlaşmanın “çok daha kötü” olacağını söylemişti. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer da, kalan Çin ürünleri üzerinde uygulanacak yeni ek gümrük vergilerinin hazırlandığını öne sürmüştü.

 

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