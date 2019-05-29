Çin'den Türk tatlıcılara çağrı var: "Buraya şube açarsanız çok kazanırsınız"

Çin’in en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, Türk tatlıcılarını Çin'e çağırdı.Daha önce geldiği İstanbul'da kendisine ikram edilen Türk tatlılarını çok beğendini dile getiren Tianming, "Geçen sefer ki ziyaretimde fark ettim ki siz tatlı konusunda uzmansınız. Eğer Türkiye'den tatlıcılar buraya gelirse kesinlik çok güzel iş yapar." dedi.Tianming ayrıca Türkiye’yi 21’inci deniz ipek yolunun uzamasında çok önemli bir güzergahı olarak gördüklerini belirterek, "Birkaç ülke ile koalisyon kurmaya hazırız. İnşallah Türkiye’yi içine alabiliriz" şeklinde konuştu.

Çin'in ekonomik olarak önde gelen eyaletlerinden biri olan güneydoğu sahilindeki Fujian ile Tükiye arasında ticaret hacmi de her yıl artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Fujian ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,4 milyar dolar olurken, Türkiye eyalete daha çok mermer ihrac ediyor. Eyaletin yönetimin önde gelen isimlerinden olan Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming özellikle Türk tatlıcılara çağrıda bulanarak Çin'de iş yapmaları halinde çok iyi para kazanacaklarını söyledi.

"Türkiye tatlı konusunda uzman"

Mermer ticaretinde Çin'in en önde gelen eyaletinin Fujian olduğunu dile getiren Wang Tianming, "Biz Türkiye’den mermer alıp burada temel işlemeleri yapıyoruz. Çin’in iç piyasasına satıyoruz ya da yeniden ihracat yapıyoruz. İstanbul'u geçmişte ziyaretimde fark ettim ki siz tatlı konusunda uzmansınız. Mesela ben buraya lokum getirdim arkadaşlarım çok sevdi. Eğer Türkiye tarafından buraya tatlıcı gelirse kesinlik çok güzel iş yapar.Türkiye’nin çok zengin ve çok güzel turizm kaynaklarını burada tanıtabilirsiniz. İstanbul’da bulunduğum zaman çok güzel bir şekilde boğazın güzelliğini gördüm. Tarihi yerlere. Hepsine baktım. Bana çok derin izler bıraktı." dedi.

"Deniz ipek yolu koalisyonuna Türkiye'yi alabiliriz"

Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, "Biz deniz taşımacılığına çok önem veriyoruz. Biz İstanbul’u 21’inci deniz ipek yolunun çok önemli bir noktası olduğunun farkındayız" dedi ve ekledi: Biz öncelikle liman şirketlerinin temelinde bir koalisyon kuralım. 21’inci deniz ipek yolu çerçevesine birkaç ülke ile koalisyon kurmaya hazırız. İnşallah Türkiye’yi içine alabiliriz.Sadece Malezya, Sri Lanka, Rusya, Maldivler, Singapur, Endonezya’yı bu koalisyonların içerisine aldık. Sözleşme imzaladık. Ondan sonra şimdi şunu da bilgi olarak vermek istiyorum. Eski deniz ipek yolu bizim eyaletimizden başlayıp Arap bölgesinden geçip Akdeniz’e gelip Avrupa’ya kadar ulaşıyor. Şimdi Türkiye’yi 21’inci deniz ipek yolunun uzamasında çok önemli bir güzergâhı olarak görüyorum. Yunanistan ile görüşmelerimiz çok iyidir. Yunanistan’dan sonra aynı dönemde Türkiye’de içine dahil olacaktır.(Fotoğraflı)