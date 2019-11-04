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Çin'den gelen olumlu açıklamalarla petrol fiyatları yükseldi
Çin ile ABD arasında görüşmeleri sürdürülen ticaret anlaşmasının birinci aşamasının imzalanması ile ilgili olumlu beklentiler ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim halinde olduklarına ilişkin açıklamaların...
EKONOMİ 04.11.2019, 16:27
Çin ile ABD arasında görüşmeleri sürdürülen ticaret anlaşmasının birinci aşamasının imzalanması ile ilgili olumlu beklentiler ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim halinde olduklarına ilişkin açıklamaların ardından petrol fiyatları yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1.62 artışla varil başına 62.59 dolar ile 24 Ekim’den bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.21 artışla 56.88 dolar ile bir ayın en yüksek düzeyine çıktı.
İlk kez halka açılmaya hazırlanan, dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, üç aylık dönemde gelirlerin yıllık olarak yüzde 7.0 düştüğünü açıkladı.
Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1.62 artışla varil başına 62.59 dolar ile 24 Ekim’den bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.21 artışla 56.88 dolar ile bir ayın en yüksek düzeyine çıktı.
İlk kez halka açılmaya hazırlanan, dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, üç aylık dönemde gelirlerin yıllık olarak yüzde 7.0 düştüğünü açıkladı.
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