Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Çin'den ABD'ye uyarı: Çin hiçbir şey yapmadan oturmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, "ABD’nin küresel ticaret yasalarını sürekli olarak kötüye kullandığını” ileri sürerek, bu durumda Çin’in "hiçbir şey yapmadan oturmayacağı" uyarısında...

Çin'den ABD'ye uyarı: Çin hiçbir şey yapmadan oturmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, "ABD’nin küresel ticaret yasalarını sürekli olarak kötüye kullandığını” ileri sürerek, bu durumda Çin’in "hiçbir şey yapmadan oturmayacağı" uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen günlerde çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından küresel gündemde yer edinen söz konusu “ticaret savaşları” ABD’nin Perşembe günü Çin ürünlerine toplam 60 milyar dolar vergi getireceği iddialarını güçlendirdi.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çarşamba günü Washington'un, güneş panelleri, rüzgar kulelerinden çelik silindirlere ve alüminyum ekstrüzyonlara kadar çeşitli Çin ürünlerine yönelik uyguladığı vergi uygulamalarının "kurallara tam olarak uymadığı" kararını verirken, konuyla ilgili Shan, şu uyarıyı yaptı:
"Bu açıklama ABD’nin iki WTO kuralını ihlal ettiğini, uluslararası ticaret çevresinin eşit ve adil çevresine zarar veren telafi edecek olan önlemleri sürekli olarak kötüye kullandığını ve çok yönlü ticaret sisteminin dayanıklılığını zayıflattığını gösterir.
"301 soruşturmasıyla ilgili olarak Çin birçok kez ABD’nin bu tür tek taraflı ve korumacı eylemlerine karşı olduğunu belirtmiştir.
"Yasal hakları ve çıkarları zarar görürken Çin hiçbir şey yapmadan oturmayacak. Haklarımızı ve çıkarlarımızı sıkı bir şekilde savunmak için gerekli tüm önlemleri almalıyız."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314