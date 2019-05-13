Çin'den ABD'ye misilleme : Dow Jones açılış öncesinde 450 puan düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Çin’in çeşitli ABD ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini 1 Haziran’dan itibaren artıracağı açıklamalarının ardından Dow Jones açılış öncesinde 450 puan birden düştü.

Pekin yönetiminin 60 milyar dolar değerinde çeşitli ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini gelecek aydan itibaren yüzde 25’e yükselteceği açıklaması, küresel ekonomik istikrarın korunması endişelerini artırdı. Açılış öncesi Wall Street endekslerinde görülen düşüş, piyasa açıldığında hisselerin satılabileceğine işaret etti.

Çin’den yapılan açıklamanın ardından ABD piyasalarında açılış öncesinde;

- Dow Jones yüzde 1.72

- Nasdaq yüzde 2.43

- S&P 500 yüzde 1.77 düştü.

Euro TSİ 15:22’de dolar karşısında yüzde 0.10 değer kazanarak 1.1245 dolardan işlem gördü.

