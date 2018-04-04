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Çin'den ABD'nin 301. Madde raporuna tepki

İstanbul, 4 Nisan () - Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) Temsilcisi Büyükelçi Zhang Xiangchen, "gerçeklere uymadığı" gerekçesiyle, ABD'nin "301. Madde" raporuna sert bir şekilde karşı çıktıklarını söyledi. ABD 1974 Ticaret...

Çin'den ABD'nin 301. Madde raporuna tepki

İstanbul, 4 Nisan () - Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) Temsilcisi Büyükelçi Zhang Xiangchen, "gerçeklere uymadığı" gerekçesiyle, ABD'nin "301. Madde" raporuna sert bir şekilde karşı çıktıklarını söyledi.
ABD 1974 Ticaret Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca yürütülen soruşturmayla ilgili, dün yayımlanan raporda, ek gümrük vergisi uygulanması önerilen ürünlerin listesi açıklandı.
Söz konusu raporda, "gerçeklerin çarpıtılarak Çin'e asılsız suçlamalar yöneltildiği"ni savunan Büyükelçi Zhang Xiangchen, rapordaki ifadelerin, Çin'in piyasa odaklı reformları ilerletmesi, kapılarını dışa daha da açması ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili "gerçek duruma tamamen aykırı" olduğunu söyledi.
Zhang, ABD'nin bu raporunu sert bir dille kınadıklarını, Washington'un girişimlerine karşı çıktıklarını vurguladı.
Çinli temsilci, ABD'nin kısıtlama tedbirlerinin, DTÖ’nün en temel kural ve ilkelerine aykırı olduğuna işaret ederek, ABD'nin girişimini tipik bir tek taraflılık ve ticari korumacılık örneği olarak niteledi.
Büyükelçi Xiangchen yaptığı açıklamada, 2000'li yılların başında AB'nin girişimiyle DTÖ'nün "301. Madde"nin aleyhinde karar aldığını hatırlattı. Zhang, ABD'nin, DTÖ kararlarına uyma taahhütleri üzerinden uzun bir süre geçmeden, Çin'e karşı "301. Madde"yi uyguladığını ve bu kötü niyetli girişimin olumsuz etkiler yaratacağını söyledi.
Çin'in DTÖ Daimi Temsilcisi Zhang, Çin'in yasal haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını, ABD'nin ilgili eylemlerini DTÖ'nün anlaşmazlık çözme mekanizmasına sunacağını söyledi.
Xiangchen, ayrıca "Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret Kanunu" gereğince ABD'den ithal edilen ürünlere de aynı derecede ve aynı boyutta karşılık vereceklerini kaydetti.
Zhang, ABD'nin yaklaşımının DTÖ'nün temelini sarstığına ve çok taraflı ticaret sistemini eşi görülmemiş bir risk altına soktuğuna işaret ederek, DTÖ üyelerinin Çin'le birlikte ABD'nin korumacı girişimlerine direnmeleri çağrısında bulundu.

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