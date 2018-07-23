Çin'de kentsel kayıtlı işsizlik yüzde 3.83'e düştü

İstanbul, 23 Temmuz () - Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Çin'de kentsel kayıtlı işsizlik oranı Haziran sonunda yüzde 3.83'e geriledi.

Kentsel kayıtlı işsizlik oranı Mart sonunda yüzde 3.89 ve 2007 Haziran ayında yüzde 3.95 düzeyindeydi. Çin'de kentsel işsizlik oranı 2017 sonunda yüzde 3.9 ile 2002 yılından bu yana görülen en düşük düzeyde gerçekleşmişti.