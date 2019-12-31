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Çin CFETS döviz sepetinde doların payını düşürecek
Çin Döviz Ticaret Sistemi (China’s Foreign Exchange Trade System / CFETS), ülkenin dış ticaret koşullarını iyileştirme amacıyla Çin yuan endeksindeki ana bileşen paylarının revize edileceğini duyurdu. CFETS’nin yeni yılda döviz sepeti...
EKONOMİ 31.12.2019, 15:42
Çin Döviz Ticaret Sistemi (China’s Foreign Exchange Trade System / CFETS), ülkenin dış ticaret koşullarını iyileştirme amacıyla Çin yuan endeksindeki ana bileşen paylarının revize edileceğini duyurdu.
CFETS’nin yeni yılda döviz sepeti bileşenlerinden doların payını yüzde 22.40’tan yüzde 21.59’a indireceği, euronun payını ise yüzde 16.34’ten yüzde 17.40’a çıkaracağı açıklandı.
Platformdan yapılan açıklamada, “endeksin daha iyi temsil edilebilmesi için CFETS 2018’deki ticaret verilerini kullanacak ve döviz sepeti bileşenlerinin paylarını yeniden düzenleyecek” denildi.
CFETS’nin yeni yılda döviz sepeti bileşenlerinden doların payını yüzde 22.40’tan yüzde 21.59’a indireceği, euronun payını ise yüzde 16.34’ten yüzde 17.40’a çıkaracağı açıklandı.
Platformdan yapılan açıklamada, “endeksin daha iyi temsil edilebilmesi için CFETS 2018’deki ticaret verilerini kullanacak ve döviz sepeti bileşenlerinin paylarını yeniden düzenleyecek” denildi.
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