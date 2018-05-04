Çin Bileşik PMI Nisan'da 52.3 düzeyine yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () - Caixin ve IHS Markit trafından açıklanan Çin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart'taki dört ayın en düşük düzeyinden Nisan'da 52.3 düzeyine yükseldi. Çin Bileşik PMI Mart'ta 51.8 düzeyindeydi.
Hizmetler PMI ise Nisan'da Mart'taki 52.3 düzeyinden 52.9 düzeyine yükseldi.
Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () - Caixin ve IHS Markit trafından açıklanan Çin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart'taki dört ayın en düşük düzeyinden Nisan'da 52.3 düzeyine yükseldi. Çin Bileşik PMI Mart'ta 51.8 düzeyindeydi.